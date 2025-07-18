Случайно найдена монументальная резиденция царя легендарного исчезнувшего народа

Археологи в болгарском городе Враца неожиданно обнаружили монументальное здание, которое, вероятно, было дворцом фракийского царя. Находка может оказаться первой подтверждённой резиденцией правителя племени трибаллов - одного из самых влиятельных народов античной Фракии.

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Раскопки велись в историческом центре, под основанием древней крепостной стены. Сначала учёные обнаружили несколько погребений, но затем наткнулись на крупное сооружение. Анализ позволил предположить, что это один из двух царских дворцов трибаллов, упоминавшихся в древнегреческих источниках, в частности у Геродота. До сих пор специалисты не могли найти ни одного из них.

Местность рядом с раскопом уже известна археологам: неподалёку расположен Могиланский курган, где были найдены царские гробницы с золотыми украшениями, датируемые IV-V веками до н.э.

"Здание отличалось не только масштабом, но и символикой, - рассказывает руководитель проекта Георгий Ганецовский. - Вероятно, после смерти царя оно было превращено в мавзолей - героон, место почитания умершего правителя как полубога".

По его словам, архитектурный стиль сооружения напоминает элементы известных фракийских построек из Севтополиса и Провадии, однако именно эта находка, в отличие от других, явно была царской резиденцией.

Дополнительным подтверждением служит некрополь, сформировавшийся вокруг здания: за последние десятилетия в этом районе были обнаружены восемь древних гробниц. Пять из них - под крепостной стеной, три - ещё в 1960-х годах. Все захоронения сопровождались ценными артефактами, включая золотые предметы, что указывает на высокий статус погребённых.