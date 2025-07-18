Подтверждена одна из теорий происхождения Стоунхенджа

В Великобритании завершено исследование, которое помогло уточнить происхождение знаменитых голубых камней Стоунхенджа. Группа специалистов под руководством Ричарда Бевинса провела повторный анализ одного из ключевых элементов - так называемого валуна Ньюолла, обнаруженного ещё в 1924 году. Результаты подтвердили одну из давно обсуждаемых гипотез и опровергли другую.

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Работа опубликована в Journal of Archaeological Science: Reports, а её краткий обзор приводит La Brújula Verde. Главной задачей было не только установить географическое происхождение отдельных камней, но и понять, как они оказались на равнине Солсбери.

Сравнительный анализ показал: часть строительного материала действительно была доставлена из каменоломни Крейг-Рос-и-Фелин, расположенной в Уэльсе. Местные породы имеют уникальные геохимические характеристики, и образцы валуна Ньюолла полностью им соответствуют. Совпали уровни таких элементов, как цирконий и торий. Более того, на поверхности блока найдены следы карбоната кальция, указывающие на его длительное нахождение в меловых почвах южной Англии. Всё это, по мнению авторов, говорит в пользу "человеческой" гипотезы.

Ранее существовало две основные версии: первая предполагала, что камни доставили люди, вторая - что их сдвинул ледник. Однако следов оледенения в регионе найдено не было. Кроме того, если бы лед принёс камни с севера, в округе должно было остаться множество подобных обломков. Но они отсутствуют.

Противники версии о транспортировке вручную указывали на наличие трещин и борозд на поверхности валуна, считая их следами ледниковой обработки. Однако новое исследование показало, что такие структуры могли образоваться и в процессе естественного выветривания.

"Мы не нашли доказательств, что валун Ньюолла - ледниковый обломок. На Солсберийской равнине нет следов древнего оледенения. Всё указывает на то, что эти камни были перенесены людьми", - подытожили авторы.

Впрочем, остаётся загадкой, каким образом около 5000 лет назад неолитические общины смогли переместить тяжёлые блоки весом более трёх тонн на расстояние почти 200 километров - от Уэльса до центра будущего мегалита.