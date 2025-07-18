Уже решено: Клименко предсказал блокировку WhatsApp и Telegram в России

Иностранные мессенджеры активно используются террористическими группами, поэтому их запретят, заявил НСН Герман Клименко. WhatsApp (принадлежит запрещенной в РФ экстремистской организации Meta) и Telegram являются опасными площадками, через которые координируют подрывную деятельность на территории России, поэтому им грозит блокировка в ближайшее время, рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН.

WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. По его словам, мессенджер попадет в правительственный список программного обеспечения из недружественных стран, подлежащего ограничениям. Telegram, по мнению парламентария, в список ограничиваемых в России мессенджеров не попадёт, если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать своё желание сохраниться на рынке. Клименко уверен, что обе соцсети все равно попадут под санкции.

«В этих мессенджерах ведется террористическая работа, найм людей на поджоги релейных шкафов, кого-то поймали, а кого-то нет. Преступные группы координируют кураторы из-за рубежа, чтобы они устраивали теракты здесь. Крокус (террористический акт в концертном зале Crocus City Hall — примечание НСН) многому научил. Достаточно высоки шансы, что вопрос с Telegram и WhatsApp будет решен. Могут заблокировать, могут закрыть, могут признать экстремистскими. В эту ситуацию уже вмешался президент и заявил, что надо развивать национальные мессенджеры, поэтому почти гарантировано WhatsApp заблокируют. Что касается Telegram, то тут его создателя Павла Дурова пугает то, что в российские ресурсы уйдут сначала чиновники, потом журналисты, а затем и все остальные, да и сотрудничать он с Россией не может, пока не закончится его разбирательство с Францией», — отметил он.

Клименко добавил, что для пользователей пока не планируется никаких штрафов за использование запрещенных мессенджеров.

«Можно ли заходить в WhatsApp после условного запрета? За пользование экстремистскими ресурсами наказания и ответственности у нас нет. Может сложиться парадокс: запретят, но все продолжат там находиться, как с Instagram и Facebook (принадлежат запрещенной в РФ экстремистской организации Meta). Все три соцсети относятся к Meta, а ее уже признали экстремистской. Этот юридический вопрос сейчас как раз обсуждают силовики и депутаты. Никому не хочется сильно будоражить людей», — заключил собеседник НСН.

Ранее Клименко в эфире НСН призвал пользователей готовиться к российскому ПО на гаджетах.