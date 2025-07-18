В Китае впервые за долгое время зафиксировали спад продаж смартфонов

Рынок смартфонов в Китае во втором квартале 2025 года сократился впервые за полтора года на фоне ослабления потребительского спроса. Лидером рынка спустя четыре года вновь стала компания Huawei. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании IDC, которые приводит агентство Reuters.

Согласно отчету, общие поставки смартфонов в КНР снизились на 4,0% в годовом исчислении и составили 69 млн единиц. Замедление роста, который ранее стимулировался государственными субсидиями, связано с общей экономической неопределенностью и падением доверия потребителей.

Компания Huawei вернула себе первое место, которого не занимала более четырех лет, с долей рынка 18,1%. При этом поставки технологического гиганта из Шэньчжэня также сократились на 3,4% и составили 12,5 млн устройств, что отражает общую тенденцию на рынке.

Apple, занявшая пятое место, сократила поставки на 1,3% до 9,6 млн устройств. Это падение оказалось менее значительным, чем в первом квартале (9%), благодаря ценовым корректировкам на некоторые модели iPhone. Тем не менее, для американской компании это уже восьмой квартал спада подряд.

Самое резкое падение среди топ-5 брендов продемонстрировала Vivo (второе место), чьи поставки упали на 10,1%. Единственным производителем в пятерке лидеров, показавшим рост, стала компания Xiaomi, занявшая четвертое место.