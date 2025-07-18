Техноблогер о запрете Whatsapp: «Это десятилетие станет концом анонимности в Сети»

«Пока это просто заявления, но, поскольку есть определенный дрейф в сторону контроля за мессенджерами, тем более принадлежащими компаниям, признанным экстремистскими, ничего исключать не стоит. Главное – если мессенджер выполняет условия российского законодательства, то он работает. Если не выполняет, то либо ведутся переговоры, либо начинает применяться инструментарий, который есть в правоприменительной практике. Сейчас Whatsapp отдают первенство по популярности, однако его доля очень высока в Москве и Санкт-Петеребурге. Если мы возьмем, к примеру, Екатеринбург или Новосибирск, то там чаще используют Telegram. Так что я не стал бы говорить, что даже самый пессимистичный сценарий будет большой утратой. Кто сейчас помнит про Viber, который когда-то был третьим по популярности мессенджером? При должном подходе, должном финансировании и привлечении квалифицированных кадров проблем с заменой я не вижу. Тот же Telegram поначалу просто копировал конкурентов, а потом вышел вперед и конкуренты стали копировать у него. Например, сторис не было ни в Telegram, ни в Whatsapp: грубо говоря, идею просто своровали. В целом любой мессенджер – это модернизированные СМС, никакой инновации тут не сделаешь. Самое главное – рассчитать объем дата-центров под нагрузку, учитывая в том числе и работу с DDOS-атаками, которые обязательно будут. И у Telegram, и у Whatsapp помимо реальных пользователей идет огромный трафик ботов, рекламных платформ, злоумышленников, мошенников. Скажем, у «Госуслуг» года три назад работоспособность в пики нагрузок вызывала вопросы, сайт выходил из строя на определенное время. Сейчас такого практически нет, потому что системы адаптировались. Еще один немаловажный момент – то, что злоумышленники используют Whatsapp и Telegram для мошеннических звонков. Делать это по телефону стало очень сложно, потому что у операторов появилось много программ, которые блокируют такие звонки. То, что до нас доходит, – это не более 2 % от их объема. А вот у мессенджеров таких технических средств нет. И государство говорит: или вы решаете эту проблему, или, если у вас общаются мошенники, воры криптовалюты, террористы и так далее, мы вас будем блокировать. Анонимность в Сети сейчас – это миф. В 1990-е годы было принято считать, что можно зарегистрироваться под ником, отличным от имени и фамилии, и стать анонимным. Но сейчас пользователи оставляют очень много следов, и, как считают специалисты, нынешнее десятилетие поставит под анонимностью точку. И уже юридически мы приходим к тому, что рано или поздно все пользователи будут идентифицированы». Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1