Ученые нашли исчезнувший вид рыбы в московском парке

Ученые нашли в московском парке Кузьминки вид рыбы, который считался исчезнувшим. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

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Обыкновенный вьюн был обнаружен на берегу реки Чурилиха.

Этот вид рыбы занесен в Красную книгу Москвы под 0-ой категорией редкости.

Отмечается, что обыкновенный вьюн нечасто встречался в водоемах Москвы и области уже в середине прошлого века.

По словам ученых, эта рыба поистине уникальна. Она умеет дышать воздухом, буквально заглатывая его.

Так, в случае пересыхания водоема рыба может зарыться в ил и переждать неблагоприятный период.

Кроме того, у обыкновенного вьюна необыкновенная внешность - длинное змеевидное тело и мелкая чешуя делают вид совершенно непохожим на других рыб.