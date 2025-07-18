«Перейдем на Telegram»: Россияне не лишатся популярных мессенджеров

Отечественный мессенджер MAX пока находится в стадии становления, россиян не заставят массово переходить на него, сказал НСН Илья Массух. Новые ограничения коснутся ряда мессенджеров из недружественных стран, однако не затронут популярный у россиян Telegram, с которым можно договориться о взаимодействии с Роскомнадзором. Об этом НСН заявил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух. Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября представить предложения «о введении дополнительных ограничений на использование в России программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах». Об этом говорится на сайте Кремля. Параллельно в России запущен национальный мессенджер MAX, а мессенджер Telegram занялся открытием представительства в России. Собеседник НСН пояснил, какие мессенджеры затронут ограничения. «Полагаю, ограничения коснутся разных коммуникационных сервисов, может, облачных, может, нет. Мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена) — тоже облачные сервисы. Кроме того, многие пользуется Amazon, Microsoft Azure, Google Docs и другими сервисами из недружественных государств, думаю, что ограничения коснутся и их. Что же касается WhatsApp, известно, что он слушается и читается украинскими и американскими спецслужбами. Его надо либо принудить к взаимодействию, либо переходить на тот же Telegram, который происходит из дружеской страны. В случае с Telegram, думаю, требуется не контроль со стороны российских властей, а взаимодействие с Роскомнадзором, в первую очередь с точки зрения удаления экстремистских материалов. Его не стоит ограничивать, тем более, что он из дружественной страны», — сказал Массух. По мнению собеседника НСН, ограничения не связаны с запуском национального мессенджера MAX. «Это простое совпадение, MAX пока находится в стадии становления, глобальный мессенджер невозможно сделать за короткий срок. Не думаю, что всех заставят перейти на него. История коснется больше не граждан, а чиновников, которых пытаются принудить перестать пользоваться WhatsApp и другими подобными мессенджерами», — подытожил он. Ранее гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил, что небольшие компании сегодня активно используют мессенджеры для коммуникации с клиентами, для крупных предприятий это выглядит странно.

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