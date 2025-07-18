Xiaomi внедрила автоматическое распознавание ДТП в смартфоны

Компания Xiaomi тихо внедрила в свои смартфоны функцию автообнаружения дорожно-транспортных происшествий. Пока технология работает только в Китае, но ожидается, что в ближайшее время она станет доступна и для пользователей за пределами страны. Интересно, что официального анонса от производителя не последовало — владельцы устройств сами заметили новую опцию после установки обновления системного приложения «Безопасность» версии 10.9.6-250710.0.1.

По данным издания PEPELAC.NEWS, система ориентируется на комплекс датчиков: акселерометр, гироскоп, микрофоны и другие модули, фиксируя резкие удары, торможение или даже громкие крики. В случае подозрения на аварию смартфон предлагает вызвать экстренные службы и отправить координаты, а также уведомить доверенных лиц, заранее указанных в настройках.

Если пользователь не реагирует, устройство инициирует вызов самостоятельно и переходит в энергосберегающий режим, чтобы не терять связь. Подобные функции уже работают в смартфонах Apple и Google, но возможны ложные срабатывания — например, при падении во время катания на лыжах. Поэтому специалисты рекомендуют не прерывать вызов, даже если всё в порядке.

Расширение географии функции ожидается на большинстве современных моделей Xiaomi, хотя точные сроки не раскрываются.