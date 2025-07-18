В Гонконге разработали ИИ для создания трехмерных моделей имплантов

Команда Гонконгского университета науки и технологий разработала искусственный интеллект (ИИ), позволяющий создавать трехмерные модели для имплантатов на основе рентгеновских снимков, что минимизирует воздействие радиации на пациентов. Об этом пишет South China Morning Post.

В настоящее время для создания 3D-моделей костей и органов пациентов используется компьютерная томография, однако облучение несет потенциальный риск, особенно для детей, беременных женщин и пожилых людей.

«Рентгеновские лучи - экономически выгодны, но их ограничение - невозможность получения 3D-изображений высокой четкости. Наша технология искусственного интеллекта компенсирует этот недостаток», - пояснил профессор Ли Сяомэн, доцент кафедры электронной и компьютерной инженерии HKUST.

При этом новая технология, разработанная учеными в Гонконге, позволят сократить рентгеновское излучение на 99%. Врачи смогут загружать от двух до четырех рентгеновских снимков на платформу для создания трехмерной модели кости менее чем за 30 секунд, по сравнению с 400–500 рентгеновскими снимками, которые обычно требуются для КТ.

Для обучения модели ИИ были использованы 500 историй болезни пациентов и 120 наборов данных. Искусственный интеллект уже используется гонконгской компанией по производству ортопедических изделий и печати металлических компонентов. Ожидается, что технология будет востребована и для визуализации зубов и легких.

Эдмонд Яу Винг-Фанг, основатель и генеральный директор Koln 3D, рассказал, что местная государственная больница продолжит тестирование точности технологии. Ожидается, что в течение года ее можно будет использовать для печати 3D-имплантатов.

Ранее ученые из Пекинского технологического университета превратили пчел в киборгов, вживив в их мозги контроллеры. Ожидается, что превращенные в киборгов пчелы смогут служить военными разведчиками или использоваться для поиска выживших после стихийных бедствий.