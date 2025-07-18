Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) обязан выполнять законы РФ, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"WhatsApp в целом самый популярный сервис во многих странах и в том числе в РФ. По популярности это сервис №1. Как и у всех сервисов, конечно, у него есть определенные обязанности", – отметил Песков.

Так он прокомментировал слова зампредседателя комитета ГД по информполитике Антона Горелкина о том, что мессенджеру пора готовиться к уходу с российского рынка.

Депутат ранее уточнял, что с очень большой долей вероятности WhatsApp попадет под ограничения для программного обеспечения из недружественных стран. Его может заменить национальный мессенджер MAX, отмечал Горелкин.

WhatsApp призвали готовиться к уходу из России

В частности, функционал MAX будет включать верификацию через портал "Госуслуги", интеграцию с различными государственными сервисами, поддержку цифрового ID и электронной подписи. Парламентарий отмечал, что WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% россиян, а на втором месте по охвату находится мессенджер Telegram с 55%.