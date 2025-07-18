Исследование: русские, китайцы и немцы читают на английском по-разному

Ученые из международного проекта MECO, в котором участвуют и российские исследователи из Высшей школы экономики, выяснили, что носители разных языков читают английские тексты по-разному — даже если понимают их одинаково хорошо. Результаты опубликованы в журнале Studies in Second Language Acquisition.

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Чтение — на первый взгляд, простой процесс. Но когда мы сталкиваемся с иностранным языком, особенно сильно отличающимся от родного, все усложняется. Чтобы понять, как именно наш мозг адаптируется к новому алфавиту и грамматике, ученые отслеживали движения глаз людей, читающих на английском, чтобы выяснить, кто пропускает слова, кто перечитывает, а кто «спотыкается» на каждом втором предложении.

В новом этапе проекта участвовали 660 человек из 16 лабораторий Европы, Азии и Южной Америки. Сначала они прошли тесты на знание английского: проверяли словарный запас, грамматику, чтение слов и даже мотивацию. Затем участники читали 12 коротких текстов на английском (примерно уровня носителей языка), а специальные устройства — айтрекеры — записывали движения их глаз. После чтения нужно было ответить на вопросы, чтобы проверить понимание.

Ученые использовали как новые данные, так и результаты предыдущих этапов. В итоге в исследовании участвовали более 1200 человек, говорящих на 19 языках. Оказалось, что большинство участников понимали тексты примерно одинаково — 70–75% содержания. Но вот сам процесс чтения сильно отличался.

Носители английского читали быстрее всех: их взгляд реже задерживался на словах, они пропускали некоторые слова и почти не возвращались к прочитанному.

Немцы читали почти так же бегло, как англоговорящие.

Носители испанского, русского, китайского и других языков читали медленнее, чаще перечитывали слова и реже пропускали их.

При этом скорость чтения почти не влияла на понимание текста. А вот беглость зависела от уровня английского: чем лучше человек знал язык, тем увереннее двигался его взгляд.

«Теперь у нас есть инструмент, который позволяет сравнивать, как читают на английском носители разных языков, — отмечают авторы исследования. — Наши данные помогут понять, как родной язык влияет на восприятие текста и какие стратегии чтения используют люди».

В будущем эти результаты могут помочь в обучении английскому — например, подбирать методы, которые лучше подходят для носителей конкретных языков.