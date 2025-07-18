Найдено потерянное 600 лет назад кольцо с «магическим» камнем

Археологи обнаружили во рву средневекового замка ценное украшение, потерянное около 600 лет назад. Это было кольцо с аметистом, оправленным в позолоченное серебро.

Находку сделали в замке Кольно в Польше. Ученые из Вроцлавского университета предположили, что изделие было частью броши или, что менее вероятно, диадемы или короны.

Средневековые украшения часто находят в кладах или гробницах. Но это кольцо обнаружили в более «повседневной» обстановке.

Замок Кольно был основан в XIII веке. Он выполнял роль крепости и герцогского дворца. Также там располагался таможенный пункт, регулирующий перевозку древесины.

Первым владельцем замка был герцог Болеслав III Бжегский, также известный как Расточитель. Он продал замок богатым рыцарям. В 1443 году во время гражданских войн в Силезии крепость была сожжена.

Археологические раскопки на местности начались в 2010 году. Там нашли военные артефакты, обмундирование кавалерии и керамику XIV – XV веков.

Для изучения камня применили рамановский спектроскопический анализ. Исследование подтвердило, что камень является аметистом. Серебряные и золотые части содержали большое количество ртути.

Аметисты были популярны в Средние века, так как были красивыми и стоили сравнительно недорого. Им также приписывали магические свойства. Считалось, что аметисты защищают владельца от ядов, дурных снов, колдовства и измены. Также они символизировали веру, скромность и мученичество, сообщает Live Science.

Ранее кладоискатель нашел золотое кольцо викингов на острове Мэн. Его возраст оценили в тысячу лет. Изделие было выполнено из переплетенных золотых стержней. Предположительно, его использовали как платежное средство.