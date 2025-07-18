Apple подала в суд на блогера Джона Проссера

Apple официально обвинила блогера и инсайдера Джона Проссера в разглашении коммерческой тайны, подав иск в Северном округе Калифорнии 17 июля 2025 года. По версии компании, Проссер вместе с сообщником Майклом Рамаччиотти организовали план по доступу к техническому iPhone инженера Apple Этана Липника.

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Рамаччиотти, находясь в квартире Липника, якобы узнал код-пароль и через функцию отслеживания местоположения дождался, пока тот уйдет, а затем подключился к телефону по FaceTime, демонстрируя iOS 26.

Проссер зафиксировал трансляцию экрана, сохранил кадры с интерфейсом и позже использовал их для создания видеореконструкций системы, которые вывел в Сети. Apple утверждает, что на телефоне находились не только публичные элементы iOS26, но и незапланированные конфиденциальные данные, которые могли попасть к блогеру. Кроме того, сотрудник Липник был уволен за нарушение политики безопасности и сокрытие инцидента.

В исковом заявлении Apple требует судебного запрета на дальнейшее раскрытие информации, возмещения убытков, компенсации затрат на юристов и уничтожения всех полученных данных. Проссер в ответ заявил, что он "не получал доступ к чьему‑либо телефону" и готов объяснить ситуацию в суде.