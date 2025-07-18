Эксперты рассказали, привлекают ли гаджеты молнии

Эксперты «МегаФона» — руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония и руководитель направления архитектуры радио и опорной сети Александр Гостищев — рассказали, что современные гаджеты, такие как смартфоны, наушники и смарт-часы, не притягивают молнии, поскольку их излучение слишком слабое. Однако они призвали не терять бдительность при их использовании во время грозы.

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Джакония отметил, что главную угрозу представляет не техника, а поведение человека. Например, попытка поймать сигнал, подняв телефон над головой, особенно под деревом, может увеличить риск удара молнии.

Он также предупредил, что сочетание дождя и ветра может навредить самим устройствам, вызвав поломку или короткое замыкание.

Александр Гостищев добавил, что сотовые вышки защищены от молний, но находиться рядом с ними все равно опасно. При сильных ударах возможны травмы у людей, поэтому во время грозы лучше держаться подальше от высоких металлических конструкций, передает RT.

Ранее молния убила отдыхающих на пляже в Тульской области. Инцидент произошел в селе Бунырево, рядом с городом Алексин. Среди погибших оказались двое взрослых и один ребенок. Также шесть человек получили травмы различной степени тяжести.