Samsung Galaxy Z Fold 7 оказался самым тонким складным смартфоном в мире

Samsung Galaxy Z Fold 7 стал самым тонким складным смартфоном в мире, обойдя конкурентов буквально на доли миллиметра.

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Хотя ранее HONOR заявляла, что их Magic V5 толщиной 8,8 мм в сложенном виде удерживает рекорд, недавние сравнения показали обратное. Galaxy Z Fold 7 оказался чуть тоньше — 8,79 мм, согласно измерениям инсайдера Ice Universe. Разница минимальна и составляет 0,01 мм.

Стоит отметить, что заявленная HONOR толщина 8,8 мм относится только к белой версии Magic V5, без учета пленок и выступающего модуля камеры. В реальных условиях в других цветах корпус может быть толще. При этом компания настаивает на корректности своих измерений, ссылаясь на лабораторные стандарты.

Фактически, к слову, оба устройства очень близки по толщине, и для обычного пользователя разница окажется незаметной.