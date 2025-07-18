В России начались продажи смартфона POCO F7

В основе POCO F7 лежит новая мобильная платформа Snapdragon 8s Gen 4, которая использует архитектуру центрального процессора с крупным ядром. Смартфон демонстрирует более 2 млн баллов в тесте AnTuTu, улучшив свою производительность на свыше 30% по сравнению с предыдущей моделью.

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POCO F7 оснащен новой системой охлаждения: 3D-двухканальной IceLoop с площадью 6000 мм². За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6500 мАч. Зарядка HyperCharge мощностью 90 Вт позволяет зарядить батарею до 80% всего за 30 минут. Устройство работает на операционной системе Xiaomi HyperOS 2.

Для геймеров предусмотрен режим WildBoost Optimization 4.0, который предлагает дополнительные улучшения в играх. По утверждению производителя, в игре Genshin Impact при разрешении 1,5K фреймрейт достигает 120 кадров в секунду.

Смартфон оснащен 6,83-дюймовым дисплеем с разрешением 1.5K и пиковой яркостью 3200 нит. Соотношение экрана к корпусу составляет 94,23%. В линейке также представлена специальная версия POCO F7 в серебристом цвете, выполненная в киберэстетике.

Основная камера устройства — 50-мегапиксельная Sony IMX882 с оптической стабилизацией (OIS). Для портретной съемки POCO F7 предлагает фокусные расстояния: 26 мм, 35 мм и 52 мм.

Смартфон доступен в двух комплектациях:

12 ГБ + 256 ГБ – рекомендованная розничная цена от 39 990 руб.6 ГБ + 512 ГБ – рекомендованная розничная цена от 44 990 руб.