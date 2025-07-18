Глава Nothing ответил на критику покупателей Phone 3

Генеральный директор компании Nothing Карл Пей прокомментировал отзывы о смартфоне Phone 3. Основные претензии покупателей свелись к недовольству дизайном и работой чипсета.

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По словам Пея, Nothing Phone 3 — не универсальное решение и может не соответствовать ожиданиям всех пользователей. Карл Пей поддержал технологию матричного дисплея Glyph Matrix, реализованную в Phone 3, а также ограниченный функционал устройства. Он подчеркнул, что в будущем компания планирует развивать богатую экосистему, которая будет включать в себя дополнительные сервисы и возможности.

Также глава Nothing отметил работу процессора Snapdragon 8s Gen 4, подчеркнув, что производитель не ориентируется на пользователей, стремящихся к максимальной производительности в узких задачах, таких как игры.

Среди недостатков Phone 3 Пей согласился с неоднозначным дизайном модели и проблемами с охлаждением процессора. Он подчеркнул, что при выборе смартфона важно учитывать такие факторы, как качество камеры, характеристики дисплея, ёмкость аккумулятора и ключевые технические параметры.

Менеджер объяснил, что Phone 3 из тех устройств, которые «кому-то нравятся, кому-то — нет», но согласился с критикой, отметив, что «мы немного переборщили».