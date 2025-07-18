Эксперт высказался о «приземлении» Telegram в России

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что мессенджер Telegram не будет «приземляться» в России.

Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

«Я не думаю, что они готовятся что-либо приземлять в России. И вообще готовятся к открытию офиса», — сказал аналитик.

По его мнению, этот сценарий противоречит стратегии владельцев мессенджера «и всему, что они до этого делали».

Согласно данным Роскомнадзора, Telegram начал работу по открытию представительства в России. В настоящее время процесс находится в стадии согласования. Мессенджер хочет создать филиал, открыть представительство или же учредить российское юридическое лицо, что является последним пунктом для соблюдения закона «о приземлении».

При этом источники бывшего пресс-секретаря основателя мессенджера Павла Дурова Георгия Лобушкина опровергли эту информацию, заявив, что таких планов нет и не может быть по множеству причин.

Закон «о приземлении», вступивший в силу в январе 2022 года, обязывает крупные зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей открывать в стране уполномоченное юридическое лицо. За неисполнение предусмотрены различные меры, от запрета на рекламу и прием платежей до полной блокировки.