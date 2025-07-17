В России могут ввести ограничения на мессенджеры из недружественных стран

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность введения дополнительных ограничений на использование программного обеспечения, включая коммуникационные сервисы, разработанного в недружественных иностранных государствах. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам встречи с представителями бизнеса.

Согласно документу, кабмину предстоит представить предложения по этому вопросу до 1 сентября 2025 года. Ограничения могут затронуть как корпоративное, так и пользовательское программное обеспечение, включая мессенджеры и другие цифровые коммуникационные инструменты.

Помимо этого, до начала осени правительству поручено рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер поддержки российских разработчиков программного обеспечения, в том числе ориентированных на экспорт, передает «Радиоточка НСН».