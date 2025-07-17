В России могут ввести ограничения на мессенджеры из недружественных стран

Национальная Служба Новостей

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность введения дополнительных ограничений на использование программного обеспечения, включая коммуникационные сервисы, разработанного в недружественных иностранных государствах. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам встречи с представителями бизнеса.

В России могут ввести ограничения на мессенджеры из недружественных стран
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Согласно документу, кабмину предстоит представить предложения по этому вопросу до 1 сентября 2025 года. Ограничения могут затронуть как корпоративное, так и пользовательское программное обеспечение, включая мессенджеры и другие цифровые коммуникационные инструменты.

Помимо этого, до начала осени правительству поручено рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер поддержки российских разработчиков программного обеспечения, в том числе ориентированных на экспорт, передает «Радиоточка НСН».