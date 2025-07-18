Ученые выяснили, как пингвины переплывают большие расстояния

Магеллановы пингвины могут чувствовать течения и использовать их для того, чтобы быстрее добираться до места назначения. Такой подход позволяет им эффективно расходовать энергию. Более того, после «использования» сильных течений пингвины корректируют направление своего движения, чтобы добраться до места назначения. Работа опубликована в журнале PLOS Biology.

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Магеллановы пингвины могут переплывать большие расстояния без каких-либо ориентиров, чтобы найти еду. Однако ученым не было известно, как животным удается это сделать, ведь для этого нужно очень много сил. Чтобы исследовать это, специалисты прицепили на 27 взрослых особей колонии из Аргентины GPS и IMU — регистратор перемещений и изменений ориентации в пространстве. Датчики записали один поход пингвинов за едой. После возвращения устройства с животных сняли. Специалисты проанализировали полученный набор данных, содержащий различные параметры движения: например, направление, скорость, продолжительность и другие. Это позволило им смоделировать, как магеллановы пингвины плавают в различных условиях течения.

Оказалось, что животные чередуют движение по прямому маршруту с плаванием по течению, чтобы сэкономить силы. Так, когда течение было спокойным, пингвины плыли к месту назначения по прямой, а когда усиливалось — по направлению течения. Так расстояние, которое преодолевали животные, увеличивалось, но энергии на плавание они тратили меньше. Из-за этого специалисты предположили, что пингвины намеренно используют течение. Более того, после этого пингвины корректируют направление своего движения, чтобы достигнуть места назначения.

Специалисты планируют подтвердить результаты этого исследования на более обширной выборке пингвинов, в том числе из других популяций.