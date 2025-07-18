Горелкин считает, что ограничения кабмина для иностранных ПО не коснутся Telegram

ТАССиещё 2

Сервис Telegram не попадет в список ПО из недружественных стран, ограничениях для которых должно предложить правительство РФ по поручению российского президента. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

В Госдуме высказались о судьбе Telegram в России
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Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину подумать насчет дополнительных ограничений на использование ПО из недружественных стран, в том числе коммуникационных сервисов.

"Я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке", - написал Горелкин в своем телеграм-канале.