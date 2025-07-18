В Госдуме высказались о судьбе Telegram в России

Сервис Telegram не попадет в список ПО из недружественных стран, ограничениях для которых должно предложить правительство РФ по поручению российского президента. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину подумать насчет дополнительных ограничений на использование ПО из недружественных стран, в том числе коммуникационных сервисов.