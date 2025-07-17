ЦРУ потеряло файлы о наблюдениях НЛО в СССР

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в очередной раз попало в центр скандала — сотрудники ведомства признались, что «неведомым образом» утратили документы о наблюдениях НЛО в СССР в 1970-х годах. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В ведомстве отметили, что в этот раз был частично утрачен архив, зашифрованный в хранилищах ЦРУ как DOC_0000015452. В нем содержались сведения о наблюдениях НЛО в СССР с 1960-х годов по конец 1970-х.

Секретные файлы состояли из газетных вырезок, данных осведомителей, агентов в СССР и собственной аналитики.

Расследование показало, что от архива остались вырезки из двух советских газетных статей с подстрочным переводом, а также сопроводительное письмо агента.

Журналисты заметили, что документы об НЛО, об операциях сотрудников, деятельности президентов исчезают из архивов ЦРУ как только заходит речь о рассекречивании. По их данным, стоит Конгрессу, исследователям, правительству потребовать раскрыть данные — следует отчет об их пропаже. Как вариант, они публикуются в сокращенном виде.

Ранее сообщалось, что ЦРУ в течение десятилетий скрывало от общественности важные факты о деятельности Ли Харви Освальда, который подозревается в убийстве президента США Джона Кеннеди в 1963-м году.