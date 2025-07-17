Ученые смоделировали процесс охоты ихтиозавра и результат их удивил

Новое открытие поставило под сомнение привычные представления о доисторических морских хищниках. Международная группа ученых изучила окаменелый ласт гигантского ихтиозавра — морской рептилии, жившей 183 миллиона лет назад — и пришла к неожиданному выводу: это животное могло охотиться бесшумно, подобно совам, полагаясь на скрытность в тёмных или глубоких водах.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature, сфокусировано на почти метровом переднем ласте темнодонтозавра — одного из крупнейших представителей ихтиозавров, длина которого превышала 10 метров. Особое внимание привлекли уникальные мягкие ткани, сохранившиеся в окаменелости — невероятная редкость для столь древних ископаемых.

Уникальный плавник-шумоподавитель

Доктор Дин Ломакс, один из ведущих мировых экспертов по ихтиозаврам, работал над образцом 6 лет:

«Я видел тысячи ихтиозавров, но ничего подобного. Это открытие изменит наш подход к реконструкции не только ихтиозавров, но и других древних животных. Особенно — по мягким тканям».

Ломакс отметил и культурное значение находки — ведь первый в истории ихтиозавр, представленный науке, был открыт ещё в XIX веке легендарной Мэри Эннинг. Он тоже принадлежал к виду темнодонтозавров.

«Прошло 200 лет, а мы до сих пор находим удивительные вещи, связанные с ее наследием», — говорит уч.ный.

Возможное применение сегодня

Неожиданным бонусом стало то, что исследование может иметь практическое значение в наше время. Ученые предлагают использовать принципы биомимикрии — копирования природных решений — для снижения шума в океанах, создаваемого судами, военными радарами и другими источниками. Этот шум негативно влияет на морских животных, особенно млекопитающих.