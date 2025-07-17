Ученые смоделировали процесс охоты ихтиозавра и результат их удивил
Новое открытие поставило под сомнение привычные представления о доисторических морских хищниках. Международная группа ученых изучила окаменелый ласт гигантского ихтиозавра — морской рептилии, жившей 183 миллиона лет назад — и пришла к неожиданному выводу: это животное могло охотиться бесшумно, подобно совам, полагаясь на скрытность в тёмных или глубоких водах.
Исследование, опубликованное в журнале Nature, сфокусировано на почти метровом переднем ласте темнодонтозавра — одного из крупнейших представителей ихтиозавров, длина которого превышала 10 метров. Особое внимание привлекли уникальные мягкие ткани, сохранившиеся в окаменелости — невероятная редкость для столь древних ископаемых.
Уникальный плавник-шумоподавитель
Доктор Дин Ломакс, один из ведущих мировых экспертов по ихтиозаврам, работал над образцом 6 лет:
«Я видел тысячи ихтиозавров, но ничего подобного. Это открытие изменит наш подход к реконструкции не только ихтиозавров, но и других древних животных. Особенно — по мягким тканям».
Ломакс отметил и культурное значение находки — ведь первый в истории ихтиозавр, представленный науке, был открыт ещё в XIX веке легендарной Мэри Эннинг. Он тоже принадлежал к виду темнодонтозавров.
«Прошло 200 лет, а мы до сих пор находим удивительные вещи, связанные с ее наследием», — говорит уч.ный.
Возможное применение сегодня
Неожиданным бонусом стало то, что исследование может иметь практическое значение в наше время. Ученые предлагают использовать принципы биомимикрии — копирования природных решений — для снижения шума в океанах, создаваемого судами, военными радарами и другими источниками. Этот шум негативно влияет на морских животных, особенно млекопитающих.
«Мы смогли не просто реконструировать внешний вид, но и повадки вымершего животного — и, возможно, вдохновить экологически безопасные технологии будущего», — подытожил доктор Линдгрен.