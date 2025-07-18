iPhone 17 Pro будет сложнее поцарапать

Флагманские модели iPhone 17 Pro и 17 Pro Max могут получить дисплеи с новым, более прочным защитным покрытием. Эта технология не только повысит устойчивость к царапинам, превзойдя по этому показателю текущее покрытие Ceramic Shield, но и будет обладать антибликовыми свойствами. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Ранее внедрение этого нововведения было под вопросом из-за производственных трудностей, однако, по последним данным, Apple удалось их преодолеть. По информации источника MacRumors, поставщики компании смогли наладить производственный процесс и добиться достаточно высокого процента выхода годной продукции для массового выпуска новых экранов.

Новое покрытие станет эксклюзивной особенностью именно Pro-версий, в то время как базовые модели iPhone 17 и iPhone 17 Air его не получат.

Этот шаг, по-видимому, является ответом Apple на разработки конкурентов. Так, в последних флагманских смартфонах Samsung используется стекло Gorilla Glass Armor, которое, по заявлениям производителя, уменьшает интенсивность бликов на 75% и улучшает контрастность при ярком освещении. Внедрение аналогичной технологии позволит Apple не отставать от конкурентов и значительно улучшить пользовательский опыт при использовании смартфона на солнце.