Может ли в мозге закончиться свободное место для воспоминаний?

Свободное место на компьютере или смартфоне можно исчерпать, если загрузить на хранилище слишком много файлов и информации. Но можно ли точно так же израсходовать «свободное место» в мозге? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Нейробиологи утверждают, что у типичного, здорового мозга нет какого-то фиксированного объема памяти, который можно физически исчерпать. Человеческий мозг не хранит воспоминания как изолированные «файлы» в конкретной нервной клетке. По сути, каждое воспоминание разбито на множество нейронов, рассеянных по разным регионам мозга — такие группы нейронов называют энграммами. А для метода хранения воспоминания используют другой термин — распределенная репрезентация.

Каждая индивидуальная клетка мозга играет ту или иную роль во множестве воспоминаний. Например, представьте условный день рождения в детстве: память о нем не хранится в одной специфической «папке» мозга. Цвет шариков, вкус торта, ощущение счастья и веселья — они задействуют и активируют разные центры мозга. Визуальную кору, вкусовую кору, звуковую систему, регионы обработки эмоций. Они активируются в определенном порядке, и этот порядок нервной активности хранит воспоминание. А каждый раз, когда человек думает об этом воспоминании, он воспроизводит этот порядок.

У распределенной репрезентации есть ряд весомых преимуществ. Поскольку нейроны могут участвовать во множестве различных комбинаций, мозг способен кодировать огромное количество воспоминаний. Ученые полагают, что паттерны связанных между собой воспоминаний частично повторяются, что помогает разуму обобщать и предугадывать события. И даже при повреждении нейронов воспоминание не утрачивается безвозвратно, потому что в нем также замешаны и другие нейроны.

Но если у мозга нет ограничений памяти, то почему человек не может помнить буквально все? Потому что система памяти мозга работает гораздо медленнее, чем наша реальная жизнь. В мозг постоянно поступает информация, но лишь малая ее часть попадает на долгосрочное хранение: человек помнит лишь примерно 10% всего, что с ним происходило в жизни.

Информация, попадающая на долгосрочное хранение, постепенно превращается в прочные воспоминания — этот процесс называется консолидацией памяти. Но человеку не нужно помнить все, и это обусловлено эволюцией. Наш мозг эволюционировал для выживания, поэтому мы инстинктивно отдаем приоритет информации, которая важна для повседневной жизни. Просто человек так хорошо научился запоминать вещи, что мы способны помнить даже то, что было много лет назад.

Если человек сталкивается со схожей информацией постоянно, то мозг переключатся с хранения специфических воспоминаний на консолидацию общего опыта — т.н. схем информации. Так, вы вряд ли помните каждую свою поездку от дома до работы и назад, потому что они похожи друг на друга. Мозг сохраняет детали специфических поездок только если произошло что-то исключительное, вроде ДТП.