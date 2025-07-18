Древнегреческий «корабль с сюрпризами» поднят со дна у берегов Сицилии

Подводные исследователи обнаружили и подняли обломки древнегреческого судна, затонувшего у юго-восточного побережья Сицилии в VI-V веках до н.э.

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Как сообщает La Brujula Verde, останки корабля покоятся недалеко от Санта-Мария-дель-Фокалло на шестиметровой глубине. За 2500 лет они основательно заросли ракушками и покрылись песком, став почти невидимыми для непосвященных.

Специалисты выявили их еще в 2024 году. Для освобождения вросших в дно фрагментов пришлось использовать земснаряд. Однако именно этот слой ракушек и песка выступил идеальным консервантом для древней древесины.

Благодаря этому уникальному "защитному кокону" удивительную целостность сохранили мачта и даже фрагмент корабельного каната. В ходе подъема обломков и артефактов найдено множество керамики. Особый интерес вызвал небольшой унгвентарий (сосуд для парфюмерии) с выгравированным греческим словом "Nau".

Отлично сохранилась и центральная часть корпуса. Теперь ученые планируют создать 3D-модель судна, чтобы детально изучить конструкцию древнего парусника.