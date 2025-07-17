В России появится официальное представительство Telegram

Мессенджер Telegram приступил к созданию своего представительства в России в рамках исполнения закона «о приземлении». Запись о том, что процесс находится в стадии согласования, появилась в реестре Роскомнадзора, сообщает издание Hi-Tech Mail.

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Этот шаг последовал за недавней критикой со стороны властей. В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин указывал на то, что Telegram до сих пор не выполнил данное требование законодательства.

Закон «о приземлении», вступивший в силу в январе 2022 года, обязывает крупные зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей открывать в стране уполномоченное юридическое лицо. За неисполнение предусмотрены различные меры, от запрета на рекламу и прием платежей до полной блокировки.

До недавнего времени Telegram выполнял только два из трех основных требований: зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместил форму обратной связи. За отсутствие физического представительства с августа 2022 года к мессенджеру применялась мера понуждения в виде информирования пользователей о нарушении законов РФ.

Ситуация вокруг иностранных мессенджеров обострилась и в связи с другим законом (41-ФЗ), который с 1 июня запретил ряду организаций, включая банки и госорганы, использовать их для общения с клиентами. На фоне этого запрета ритейлер «Детский мир» кратковременно объявлял об уходе из Telegram, но позже удалил свое сообщение.