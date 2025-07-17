В недрах Млечного Пути найдено гигантское "звездное гнездо"

Международная команда астрономов открыла колоссальное молекулярное облако M4.7-0.8, находящееся в малоизученном районе Млечного Пути. Эта гигантская структура из газа и пыли, протяженностью около 200 световых лет, насыщена материалом для формирования новых звезд. Детали находки опубликованы в The Astrophysical Journal.

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Удивительно, что столь крупное образование оставалось незамеченным до сих пор. Его выявил американский телескоп Green Bank.

Анализ показал, что облако содержит огромное количество строительного вещества. Особый интерес представляют выявленные внутри области с высокой активностью - вероятные очаги текущего или будущего звездообразования.

"Никто не подозревал о существовании этого гиганта, пока мы не обнаружили плотный газ. Измерения подтвердили его природу", - пояснила ведущий автор Натали Баттерфилд.

Наблюдения выявили в облаке молекулы аммиака и цианобутадиина, подтверждающие обилие плотного газа, а также интенсивное микроволновое излучение - явный признак активного звездорождения. Астрономы также нашли несколько газопылевых сгустков, где, вероятно, прямо сейчас появляются новые светила.