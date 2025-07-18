Новый китайский зонд в деталях показал мир планктона

Под толщей океана существует невидимый, но крайне важный мир — планктон. Эти микроскопические организмы лежат в основе всей морской экосистемы: они питают рыб, регулируют климат и могут предупреждать об экологических проблемах. Но из-за крошечного размера до недавнего времени их было трудно изучать.

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Теперь это изменилось благодаря разработке ученых из Шэньчжэньского института передовых технологий (SIAT), Китайской академии наук. Они создали уникальную систему Imaging Plankton Probe (IPP), которая позволяет с беспрецедентной точностью видеть планктон в его естественной среде, сообщает Chinese Academy of Sciences.

Что делает IPP особенной?

Система IPP — это сочетание высокоточного микроскопа и искусственного интеллекта. Она может не только делать четкие снимки прямо под водой, но и автоматически распознаёт виды, измеряет их размер и подсчитывает численность в реальном времени. Это настоящий прорыв в океанологии.

С помощью IPP ученые изучили десятки видов планктона — от крошечных животных до «светящихся» водорослей. Вот кто живет в этом скрытом океанском царстве:

Копеподы — основа морской пищи

Копеподы — настоящие «рабочие лошадки» океана. Они доминируют среди зоопланктона (животных микроскопических организмов), служат пищей для рыб и морских млекопитающих. В мультфильме «Губка Боб» именно копепод стал прототипом злодея Планктона. Несмотря на мелкий размер, они критически важны для всей морской цепи питания.

Noctiluca scintillans

Эти организмы известны как «голубые слезы» — биолюминесцентные светящиеся точки, которые появляются ночью на поверхности моря. Однако при массовом размножении они могут вызывать «красные приливы» — токсичные вспышки, которые ухудшают качество воды, отравляют морскую жизнь и истощают кислород.

Личинка эхиноплутеуса — морской GPS

Это личинка морского ежа, на вид — прозрачное пятнышко. Но ее известковый скелет реагирует на движение теплых течений, что делает ее отличным индикатором изменений в морской циркуляции и навигатором течений.

Долилетта Гегенбаури — желейный пылесос для углерода

Этот полупрозрачный организм поедает водоросли и «запечатывает» углерод в тяжелые частицы, которые затем тонут. Это помогает убирать избыток CO₂ из атмосферы — важный механизм в борьбе с изменением климата.

Казино дискус

Это диатомовая водоросль с кремниевой оболочкой, как у стеклянной вазы. Она преломляет свет и выполняет фотосинтез даже в мутной воде, обеспечивая более половины всей первичной продуктивности в прибрежных районах — то есть производит «пищу» для остального морского мира.

Хемидискус — с рисунком арбуза

Эта диатомовая водоросль использует спиральные микроструктуры на оболочке, чтобы улавливать утренний свет. Это позволяет ей эффективно фотосинтезировать даже в самые темные часы рассвета.

Phaeocystis globosa — жемчужины, отравляющие море

© SIAT

Хотя выглядят как красивые желатиновые шары, эти скопления микроводорослей могут выделять токсины, убивать рыбу и засорять водозаборы атомных электростанций. Особенно опасны в богатых питательными веществами водах.

Медузы

© SIAT

Медузы не имеют мозга и сердца, но могут доставить массу проблем: их массовое скопление может парализовать работу электростанций и рыбных хозяйств. IPP позволила увидеть даже мельчайшие формы этих существ в деталях.

Creseis acicula

Эти прозрачные существа взрывообразно размножаются в теплой воде (29–32 °C) — например, вблизи сбросов от атомных станций. Они вытесняют рыб и забивают фильтры систем охлаждения.

Триходесмий — азотная фабрика океана

Эти колонии напоминают связки соломы. Они способны фиксировать азот — важнейший питательный элемент и накапливают его в огромных объемах. При этом могут вызывать «красные приливы» в морях с низким содержанием других питательных веществ.

Радиолярии — живые капсулы времени

Микроорганизмы с красивыми скелетами из кремния. Их останки оседают на дне, формируя осадочные породы. Ученые изучают древние климатические изменения по их окаменевшим формам.

Ацеты — креветки-фильтры

© SIAT

Эти полупрозрачные существа напоминают «сушеных креветок». Они играют важную роль в фильтрации воды и питании рыб. Но при чрезмерном размножении забивают фильтры и создают проблемы для электростанций и рыболовства.

Почему изучение планктона важно?

Планктон влияет на все: от климата до экономики. Благодаря технологии IPP ученые могут не только лучше понимать, как устроены морские экосистемы, но и заранее обнаруживать угрозы — например, цветения токсичных водорослей или нарушения в циркуляции воды.

«Теперь мы можем буквально видеть и понимать то, что раньше было невидимо», — отмечают разработчики системы.

Понимание этого «невидимого царства» — ключ к защите океанов и устойчивому будущему планеты.