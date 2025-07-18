Tecno анонсировала самый тонкий складывающийся втрое смартфон

Tecno анонсировала новый складной смартфон — Phantom Ultimate G Fold, который станет самым тонким устройством с тройным экраном на рынке (на данный момент). Его толщина в раскрытом виде всего 3,49 мм, а в сложенном — 11,49 мм. Смартфон покажут на выставке MWC 2026.

© Tecno

Phantom Ultimate G Fold оснащён большим гибким экраном 9,94 дюйма, который складывается внутрь с двух сторон. Такой механизм защищает дисплей от повреждений и позволяет использовать устройство как обычный смартфон или полноценный планшет.

Для удобного пользования в сложенном виде есть дополнительный внешний экран. Инновационная система из двух шарниров и специального самоблокирующегося механизма делает корпус прочным и плотно закрывающимся без щелей.

© Tecno

© Tecno

Материалы корпуса также продуманы: для задней панели используется лёгкое и прочное волокно Titan Fiber, а шарниры сделаны из стали с высокой прочностью, что и позволило добиться минимальной толщины.

Несмотря на тонкий корпус, устройство имеет мощный процессор, современные камеры и батарею на 5000 мАч.