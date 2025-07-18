В Канаде нашли череп лошади ледникового периода

Прекрасно сохранившийся череп лошади ледникового периода извлекли ученые из шахты в Юконе (Канада). По предварительным данным, его возраст составляет около 30 тысяч лет. Ученые намерены провести радиоуглеродное датирование, чтобы получить более точный показатель.

На данный момент известно около 50 видов лошадей ледникового периода. К какому из них относится череп, пока неизвестно.

Лошади, жившие на территории Юкона 2,6 млн – 11 700 лет назад, были относительно небольшими. Они достигали примерно 1,2 м в холке (у современных пород высота в холке составляет от 1,4 до более чем 1,6 м).

Ученые отметили, что физические характеристики черепа, размер и форма зубов могут дать важную информацию об эволюционной истории. Но для определения конкретного вида потребуется анализ ДНК.

Судя по наличию клыков, животное было самцом. Они еще не прорезались полностью, так что оно, очевидно, погибло в подростковом возрасте.

Лошади появились в Северной Америке около 50 миллионов лет назад. Около 11 тысяч лет назад местные виды вымерли. В XV веке европейцы завезли лошадей из Старого света, и они начали снова распространяться по континенту, сообщает Live Science.

Ранее ученые назвали самый молодой вид млекопитающих на Земле. Это норвежский лемминг. Он отделился от своих сородичей 35 тысяч лет назад.