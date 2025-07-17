Обнаружены свидетельства использования огня людьми 50 тыс. лет назад

Новое исследование Института океанологии Китайской академии наук (IOCAS) в сотрудничестве с коллегами из Китая, Германии и Франции переворачивает представления о том, когда человечество начало активно использовать огонь для изменения окружающей среды.

Как сообщает Planet Today, анализ 300 000-летнего керна осадочных пород Восточно-Китайского моря показал значительный рост пожарной активности примерно 50 000 лет назад, что совпадает с миграцией и расширением популяции Homo sapiens. Огонь способствовал более эффективному приготовлению пищи, защите от хищников и выживанию в суровых условиях. Это, в свою очередь, повлияло на культурный и технологический прогресс, а также на круговорот углерода.

Результаты исследования указывают на то, что воздействие человека на окружающую среду с помощью огня, возможно, было значительно раньше, чем считалось ранее. Это подразумевает необходимость пересмотра понимания взаимосвязи человека и планеты, особенно с учетом современного антропогенного воздействия на климат и углеродный цикл.