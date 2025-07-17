Apple предупредили о проблемах с продажами AirPods

Рынок беспроводных наушников Apple в США демонстрирует признаки стагнации, однако, по мнению аналитиков, выпуск нового поколения AirPods Pro 3 может стать ключевым фактором для возобновления роста. Об этом, как пишет MacRumors, говорится в свежем отчете компании Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

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Согласно исследованию, доля AirPods среди владельцев iPhone, использующих Bluetooth-наушники, практически не изменилась за последний год и составляет 59%. Хотя общая доля пользователей беспроводных наушников выросла, Apple не удается значительно расширить свое присутствие на фоне растущей конкуренции со стороны Samsung, Sony, Bose и многочисленных бюджетных альтернатив.

Недавние события указывают на подготовку Apple к обновлению линейки. Во время распродажи Amazon Prime Day цена на актуальную модель AirPods Pro 2 была снижена со $249 до $149 — это одна из самых больших скидок за всю историю модели. Аналитики предполагают, что таким образом Apple и ритейлеры могли освобождать склады в преддверии запуска новинки.

Ожидается, что AirPods Pro 3 будут представлены позднее в этом году, вероятно, в сентябре вместе с новыми моделями iPhone и Apple Watch. По слухам, наушники получат улучшенную систему активного шумоподавления, более качественный звук, обновленный дизайн и новую функцию мониторинга сердечного ритма.

По мнению экспертов CIRP, выпуск новой модели нацелен как на привлечение новых покупателей, так и на существующих владельцев, чьи устройства устарели или имеют изношенные аккумуляторы.