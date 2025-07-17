Исследователи нашли и расшифровали мем в церковной проповеди XII века

Исследование, опубликованное Oxford University Press, поставило точку в давнем филологическом споре, начавшемся еще в XIX веке.

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В 1896 году английский писатель и историк М. Р. Джеймс обнаружил загадочные английские стихи, вставленные в латинскую проповедь XII века, хранящуюся в библиотеке колледжа Peterhouse в Кембридже. Джеймс и его коллега сочли это утерянным отрывком из легендарной «Песни Уэйда» — средневекового рыцарского романа, популярного в свое время и даже упоминавшегося Чосером.

Но смысл этих стихов оставался неясным более века. Теперь исследователи Себ Фальк и Джеймс Уэйд (невероятное совпадение фамилии с героем романа) утверждают: весь этот век фразу просто читали неправильно.

Изначально текст трактовали так:

«Некоторые из них — эльфы, а некоторые — гадюки;

Некоторые — спрайты, живущие в воде:

Нет никого, кроме Хильдебранда».

Но, как выяснилось, правильное прочтение совсем иное:

«Таким образом, они могут сказать:

Некоторые — волки, а некоторые — гадюки;

Некоторые — морские змеи, что живут у воды.

Нет никого, кроме Хильдебранда».

Это небольшое изменение меняет все.

«Переключение эльфов на волков имеет огромное значение, — объясняет Фальк. — Оно переносит нас от магических существ к образу рыцарских битв, соперничества и человеческих страстей. Просто два слова созвучны в произношении. Иными словами, вместо фантастической сказки — суровая история о борьбе между людьми», — отмечает Джеймс Уэйд, автор исследования

Новый перевод помогает также понять, почему Чосер в своем произведении «Троил и Крисеида» упоминает «сказку Уэйда» в романтическом контексте. Один из персонажей рассказывает эту историю Крисейде после ужина, чтобы пробудить в ней чувства. Если стих был о борьбе рыцарей, это выглядит уместно. А если бы там были эльфы и спрайты — уже страннее.

Также это открытие придает особый смысл самой проповеди — «Humiliamini» («Будьте смиренны»), в которую был вставлен отрывок. Фальк отмечает, что это редкий случай, когда священник вставляет элемент поп-культуры в свое выступление. Это как если бы сегодня священник во время службы сослался на «Звездные войны» или «Игру престолов», чтобы достучаться до слушателей. Люди узнавали ссылку и понимали подтекст — это делает фрагмент «мемом» в культурном смысле. Вероятно, автором проповеди был Александр Некам — английский писатель, живший между 1157 и 1217 годами.

В проповеди с помощью образов волков, змей и морских чудовищ критикуются грабители, военные и обманщики, подчеркивая, что настоящая угроза — не мифические чудовища, а сами люди.

«Это было не просто мистическое стихотворение, а вполне земная мораль: будь осторожен не с тварями из сказок, а с теми, кто живет среди нас», — поясняет Уэйд.

Таким образом, спустя почти 130 лет, одна из самых загадочных вставок в средневековом тексте наконец получила логичное и исторически точное объяснение. Рыцарская история в религиозной проповеди — это необычный микс. Такой прием можно считать ранним примером того, что мы сейчас называем «мемным мышлением»: игра с контекстами и смыслами ради усиления воздействия.