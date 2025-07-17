В Max внедрили систему мониторинга безопасности от киберинцидентов

Систему мониторинга безопасности для реагирования на возможные киберинциденты внедрили в отечественный мессенджер Max, сообщили в пресс-службе мессенджера.

"В платформу внедрена система мониторинга безопасности, разработанная инженерами компании VK. Решение содержит больше 10 петабайт данных для киберрасследований, что повышает скорость реагирования на возможные инциденты, предоставляя проактивную и превентивную охоту за угрозами", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в пресс-службе, внедренная система обеспечивает анализ более 3 млн событий в секунду, исходящих от инфраструктуры компании, сетевых устройств и приложений. "На данный момент, VK SIEM обрабатывает больше 200 миллиардов ИБ-событий в сутки. Из них около 15% приходится на Max", - добавили в пресс-службе.

Как подчеркнул руководитель SOC VK Дмитрий Куколев, система защищиает текущую аудиторию мессенджера и готова масштабироваться на большое количество пользователей.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.