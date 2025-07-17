На поверхности Солнца заметили «Зверя»

Ученые описали свойства гигантского плазменного шлейфа, замеченного над поверхностью Солнца 12 июля. Объект получил прозвище «Зверь» (The Beast).

Быстро меняющий форму выступ оказался в 13 раз шире Земли. Он возник над северо-западным краем Солнца и стал объектом внимания астрофотографов.

Изображения показали, что шлейф развернулся на 165 тысяч километров. Он сохранял максимальный размер на протяжении трех часов и все это время постоянно менял форму. Ученые пришли к выводу, что он был похож на огромного зверя, перебирающего лапами.

«Зверь» представлял собой солнечный протуберанец – выброс ионизированного газа или плазмы, который удерживают линии магнитного поля. Эти структуры обычно сравнительно невелики, но в отдельных случаях могут достигать 1,6 млн км.

На снимках также видны частицы плазмы, падающие со «Зверя» обратно на поверхность Солнца. Это явление известно как «корональный дождь». Оно происходит, когда плазма охлаждается, конденсируется и падает на поверхность Солнца с экстремальной скоростью.

Протуберанцы могут вызвать магнитную бурю на Земле. Но «Зверя» признали безопасным для нашей планеты.

В последние дни на Солнце возникли еще два протуберанца: 14 и 15 июля. Они были крупнее, но обладали более традиционной формой закольцованной подковы.

Ранее на Солнце зафиксировали выброс плазмы с уникальной траекторией. Он двигался в направлении, противоположном тому, что ожидали ученые. Он будто столкнулся с невидимой преградой. Масса вещества направилась в сторону южного полюса Солнечной системы.