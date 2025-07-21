Почему у жирафов пятнистая шерсть?

Жирафы известны своими длинными шеями, но их характерная пятнистая шерсть — не менее броская черта внешности. Портал livescience.com рассказал, зачем жирафам нужны эти пятна и причем здесь африканская жара.

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Одна из причин, по которым жирафы пятнисты — камуфляж. Пятна на шерсти помогают им сливаться с окружением. Иррегулярные отметины визуально «ломают» силуэт животного, особенно когда солнечный свет проходит через деревья и кустарники. Благодаря этому жирафов иногда довольно тяжело заметить, несмотря на их внушительные размеры.

Камуфляжные пятна особенно важны для молодых жирафов, чье выживание во многом зависит от способности прятаться от хищников. Исследование 2018 года показало, что более крупные, округлые пятна связаны с повышенной вероятностью выживания детенышей. Опыт также обнаружил, что самки жирафов и их потомство обычно имеют очень похожие узоры — вероятно, форма пятен передается по наследству.

У пятен есть и менее очевидная, но не менее важная задача: регулирование температуры тела. Жирафы обитают в жарких регионах планеты, однако при этом не потеют и не умеют сильно дышать через рот. Им нужно как-то охлаждаться — и как раз здесь на помощь приходят пятна. Под каждым пятнышком на жирафе находится плотный пучок кровеносных сосудов. Если животному нужно остыть, сосуды под пятнами расширяются, кровь подходит ближе к поверхности кожи и высвобождает тепло.

Примечательно, что эту теорию подтверждают термальные фотографии жирафов в жаркую погоду. А прямо сейчас на стадии экспертной оценки находится исследование масайских жирафов, которое предполагает, что пятна также обеспечивают животным преимущество и в холодных климатах. Сосуды под пятнами способны сужаться, что, в свою очередь, помогает сохранять тепло. Пятна поменьше более эффективны в жарких регионах, поскольку крупные пятна поглощают больше солнечного тепла.

Помимо этого, авторы исследования обнаружили, что форма узоров не влияет на вероятность выживания взрослых самок масайского жирафа при экстремальных перепадах температуры. Одним из возможных объяснений этого феномена может быть менее подвижный образ жизни, т.к. самки обычно живут группами со своими детенышами, пока самцы передвигаются по более обширным территориям и сталкиваются с более широким спектром условий.

Наконец, пятна помогают жирафам узнавать своих сородичей. Авторы научной работы от 2022 года изучили характерные черты узоров 399 взрослых самок масайского жирафа. Они пришли к выводу, что эти животные формируют более прочные социальные связи с теми особями, чья форма пятен похожа на их собственную. А из-за того, что форма передается по наследству от матери детенышу, пятна могут быть естественным механизмом для визуального распознавания сородичей.