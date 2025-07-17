Samsung обогнала Apple по количеству проданных смартфонов

Согласно последнему отчету аналитической компании International Data Corporation (IDC), по итогам второго квартала 2025 года Samsung вернула себе лидерство на мировом рынке смартфонов, обойдя своего главного конкурента Apple. Южнокорейский гигант поставил 58 миллионов устройств, заняв 19,7% рынка. Об этом сообщает издание GSMArena.

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Корпорация из Купертино заняла второе место с 46,4 миллионами отгруженных устройств и долей рынка 15,7%. Отмечается, что Apple продемонстрировала двузначный рост на развивающихся рынках, однако столкнулась с падением продаж в Китае на 1%, несмотря на лидерство во время крупной местной распродажи «618». Ключевыми драйверами роста для Samsung, в свою очередь, стали новые модели среднего ценового сегмента — Galaxy A36 и Galaxy A56.

Третье место в мировом рейтинге заняла Xiaomi с результатом в 42,5 миллиона поставленных устройств (14,4% рынка). За ней следуют Vivo (27,1 млн устройств, 9,2% рынка) и холдинг Transsion, владеющий брендами Infinix, Tecno и itel (25,1 млн устройств, 8,5% рынка).

В целом, мировой рынок смартфонов продемонстрировал скромный годовой рост в 1%. На спрос повлияли макроэкономические факторы, включая экономическую неопределенность, волатильность тарифов, нестабильность валютных курсов и ослабление спроса в Китае.

Несмотря на эти трудности, аналитики IDC отмечают, что даже незначительный рост является позитивным сигналом, указывающим на потенциальное восстановление рынка в ближайшие месяцы.