Антропологи изучили находки из пещер неандертальцев

Антропологи из США и Израиля открыли на территории пещер Амуд и Кебара свидетельства того, что жившие по соседству племена неандертальцев (Homo neanderthalensis) имели заметно разные культуры, которые они сохраняли на протяжении поколений. Об этом сообщила пресс-служба Еврейского университета Иерусалима.

Пещеры Амуд и Кебара — одни из самых известных стоянок неандертальцев на Ближнем Востоке. Люди жили там во время эры среднего палеолита 50-60 тыс. лет назад. Там обнаружили множество орудий труда и артефактов, а также одно из предположительных древнейших погребений в истории.

Расстояние между поселениями порядка 70 км и исследователи предположили, что у их жителей был культурный и технологический обмен. Однако анализ трех сотен костей животных из этих пещер показал, что жители Амуда и Кебары по-разному добывали пищу и обрабатывали туши животных. В частности, жители Кебары охотились на более крупных животных и разделывали добычу в пещере, а не на месте ее поимки.

"Мы раскрыли небольшие различия в том, как жители пещер Амуд и Кебара разделывали добычу. Несмотря на то, что неандертальцы из этих пещер жили в схожих условиях среды, у них развились разные стратегии добычи пищи, которые передавались из поколения в поколение через культурные традиции и социальное подражание", - пояснила антрополог из Еврейского университета Иерусалима Анаэль Джаллон.

Некоторые различия в обработке мяса, как предполагают ученые, могла быть связана с тем, что обитатели пещеры Амуд могли сушить мясо или выдерживать его перед употреблением, как это и сейчас делают некоторые мясники. При этом антропологи не исключают, что это было вызвано разным числом охотников или какими-то другими культурными традициями, которые пока остаются неизвестными.