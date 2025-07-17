«Роскосмос» рассказал о старте нового нацпроекта

Реализация нового национального проекта «Космос» стартует 1 января 2026 года, рассказал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

«Он стартует с 1 января 2026 года. Сейчас мы стыкуем все программы предприятий и участников отрасли с этим нацпроектом», — сказал руководитель.

По его словам, одной из важнейших задач нового нацпроекта станет привлечение в космические проекты частного бизнеса.

Ранее «Роскосмос» сообщил о планах разместить 30 станций Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) за рубежом — в частности, в Антарктиде.

Также в июле Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заметил, что Россия, как и другие страны, работает над многоразовой ракетой.