На Cолнце возник «огненный каньон»

15 июля 2025 года астрономы зафиксировали на Солнце масштабное событие — коллапс огромного солнечного волокна. В результате взрыва на поверхности звезды возник «огненный каньон» — гигантский ров из раскаленной плазмы и магнитных обломков длиной более 400 000 километров и высотой не менее 20 000 километров. Это одно из крупнейших событий такого рода, зафиксированных в последние годы.

© NASA

Обнаружить его помогла Обсерватория солнечной динамики НАСА(Solar Dynamics Observatory), которая в течение нескольких дней наблюдала за нестабильной структурой — солнечным волокном. Это плотные холодные ленты газа, удерживаемые над поверхностью звезды магнитными полями. Когда структура становится нестабильной, волокно может «схлопнуться» — и тогда происходит извержение.

На снимках, сделанных телескопами НАСА и Европейского космического агентства, видно, как из верхней левой части солнечного диска вырывается поток плазмы, а следом за ним остается яркий, почти прямолинейный след — словно рана на поверхности звезды.

Так случилось и на этот раз: волокно рухнуло, вызвав мощный выброс энергии и плазмы в космос — корональный выброс массы (КВМ, или CME). Событие сопровождалось вспышкой, в результате которой на поверхности Солнца и возник тот самый каньон — буквально кипящее ущелье из сверхгорячего газа.

«В самом деле, это грандиозный каньон, такого мы еще не видели», — написал астроном Тони Филлипс, управляющий сайтом spaceweather.com, который отслеживает космическую погоду и солнечные события.

К счастью, как подтвердили наблюдения НАСА и NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США), выброс направлен не в сторону Земли, а в другую часть Солнечной системы. Это значит, что геомагнитной бури, способной нарушить работу спутников, электросетей и навигационных систем, в ближайшие дни не ожидается.

© NASA/ESA

Тем не менее, сама масштабность события — повод для внимания. CME могут нести опасность не только для техники, но и для здоровья астронавтов: в открытом космосе они могут подвергнуться высокому уровню солнечной радиации.

Наблюдение за солнечными нитями и их коллапсом важно не только для прогнозирования космической погоды, но и для понимания внутренней динамики Солнца. Такие события — напоминание о том, что наша звезда, несмотря на свой стабильный свет, — это бурлящий гигант, чья активность может влиять на все живое на Земле.