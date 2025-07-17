Sony бесплатно заменит переставшие работать из-за брака Xperia 1 VII

Компания Sony объявила о запуске программы бесплатной замены своего флагманского смартфона Xperia 1 VII из-за обнаруженного производственного брака. Sony признала, что причиной неполадок, которые проявляются в виде случайных перезагрузок или вовсе в невозможности включить устройство, оказалась неисправная материнская плата. Об этом сообщает издание GSMArena.

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Ранее в этом месяце компания была вынуждена приостановить продажи смартфона и начать расследование после массовых жалоб от пользователей. Теперь, по итогам проверки, Sony подтвердила наличие дефекта в «небольшой партии устройств».

Для участия в программе владельцам Xperia 1 VII необходимо проверить IMEI-номер своего устройства на специальном портале, который создала компания. В случае, если смартфон подпадает под замену, Sony предоставит дальнейшие инструкции. Программа стартует 21 июля. Компания настоятельно рекомендует пользователям создать резервную копию всех данных перед отправкой устройства.

В официальном заявлении Sony подтвердила, что уже внесла изменения в производственный процесс, чтобы предотвратить возникновение подобных проблем в будущих партиях. Корпорация также принесла искренние извинения за доставленные клиентам неудобства.