В старейшей термальной зоне Йеллоустона провалилась земля

В Йеллоустонском национальном парке в результате гидротермального взрыва образовался новый провал. Он заполнился горячей водой цвета мела.

Ученые из геологической службы США обнаружили новый бассейн в апреле 2025 года в самой старой, горячей и динамичной термальной зоне Йеллоустона. Отверстие в земле диаметром около 4 метров заполнено водой температурой 43 градуса Цельсия. Глубина составляет около 30 см.

Вокруг провала заметили разбросанные камни, покрытые мелкой пылью. Они указали на случившийся взрыв.

Подземные взрывы происходят в случаях, когда перегретая вода под поверхностью создает сильное давление и прорывает слои грунта. Их возникновению способствуют сейсмическая активность, сезонное таяние, постепенное разрушение горных пород кислыми гидротермальными потоками.

Йеллоустон изобилует гидротермальной активностью. Это одно из крупнейших вулканических образований в мире. В последний раз оно извергалось 640 тысяч лет назад. Но ученые считают, что супервулкан заснул не навсегда. В ходе недавнего исследования они определили глубину залегания магмы под ним. Оказалось, что верх магматического очага находится на глубине 3,8 км под поверхностью.