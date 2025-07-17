В Солнечной системе открыли ледяной объект с уникальной орбитой

Астрономы открыли новый объект в Солнечной системе. Это тело, вращающееся далеко за орбитой карликовой планеты Плутон.

Наблюдения провели с помощью телескопа японской Национальной астрономической обсерватории, установленного на Гавайях. Объекту присвоили научное обозначение 2023 KQ14, а неофициально назвали Аммонит.

2023 KQ14 относится к редкому классу объектов, известных как седноиды. Это небольшие ледяные тела во внешней области Солнечной системы.

На данный момент астрономы открыли четыре седноида. Аммонит находится в 71 раз дальше от Солнца, чем Земля. Он движется по уникальной вытянутой орбите, которая остается стабильной последние 4,5 миллиарда лет.

Исследования показали, что сначала орбита 2023 KQ14 совпадала с траекторией движения других седноидов, но затем по неизвестной причине изменилась. Возможно, ранее в Солнечной системе существовала еще одна планета. Затем ее выбросило в межзвездное пространство, но ее влияние способствовало необычным орбитам седноидов.

Аммонит назвали космическим «ископаемым», сохранившимся со времен зарождения Солнечной системы. Его орбита также показала, что гипотетическая Девятая планета, если она существует, находится гораздо дальше от Солнца, чем предполагалось, сообщает The Daily Mail.

Ранее в Солнечной системе заметили межзвездную комету. Ее возраст может превышать 7 миллиардов лет. Предположительно, она прибыла из толстого диска Млечного Пути.