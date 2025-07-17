В Москве открылся шоурум Умного дома Sber. Он расположился на территории креативного кластера Artplay. Пространство организовано как умная квартира-студия с современным дизайном, которую можно воссоздать в проекте собственного жилья.

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Так, с помощью умных девайсов автоматически поддерживается нужная температура в помещении, освещение меняется по расписанию и с учетом естественных биоритмов человека, умная система защиты от протечек оберегает жилье при авариях, умные розетки управляют бытовыми приборами и отслеживают энергопотребление. Дополняют опыт взаимодействия с умным домом ТВ и колонки Sber с искусственным интеллектом GigaChat.

В шоуруме реализовано порядка 100 различных сценариев для умных устройств. Управление осуществляется голосом через умные колонки, например, SberBoom Home со встроенным модулем Zigbee, а также помощью фирменного мобильного приложения или с помощью преднастроенных сценариев.

Шоурум находится в креативном кластере — это место притяжения профессионального сообщества в сфере строительства и ремонта: дизайнеров, электриков, сантехников, мебельщиков, а также тех, кто делает ремонт самостоятельно и интересуется самыми современными тенденциями в строительстве и дизайне.

Кроме того, шоурум станет площадкой проведения тематических мероприятий для профессионального сообщества: обучений, мастер-классов, презентаций.

Первый такой проект появился в Санкт-Петербурге в прошлом году. В пространстве, расположенном на территории Технохаба Сбер, воссоздан прототип двухкомнатной квартиры, где в каждой из комнат реализуются различные сценарии Умного дома Sber.