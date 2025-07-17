Археологи в Тюмени нашли более 1,2 тысячи артефактов

Археологи в центре Тюмени нашли более 1,2 тыс. артефактов, в том числе не имеющих аналогов в материалах Урала и Сибири.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный департамент культуры.

После камеральной обработки часть находок пополнила фонды Тюменского музейно-просветительского объединения и вошла в государственную часть музейного фонда России.

Отмечается, что в 2024 году охранные археологические исследования проводятся в районе улиц Герцена, Семакова и Урицкого. Уже получены результаты первого этапа разведки.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области археологи нашли захоронения IX века.