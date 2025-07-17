В российском регионе нашли следы существ возрастом полмиллиарда лет

В Пермском крае обнаружили следы существ, живших на Земле более полумиллиарда лет назад. Находку сделали на берегах Широковского водохранилища ученые Геологического института РАН. Благодаря ей ученые смогут получить больше информации о древних мягкотелых животных – представителях так называемой эдиакарской фауны.

Первые сложные организмы Земли еще не обзавелись жестким скелетом. Поэтому они не сохранились в виде окаменелостей. Ученые могут изучать лишь отпечатки их тел на поверхности горных пород.

Образцы позднего эдиакария (570 – 550 млн лет назад) находили лишь в нескольких регионах планеты. Следы древнейших существ в Пермском крае заметили еще в 1977 году, но местность долгое время оставалась неисследованной.

В 2025 году Широковское водохранилище частично спустили для плановых работ на ГЭС, и команда ученых смогла провести осмотр пород. Им удалось найти не только остатки существ, о которых писали в 1977 году, но и другие доисторические «артефакты».

Чаще всего встречались дисковидные отпечатки представителей родов Aspidella, Mawsonites и Hiemalora, а также цепочкообразных многокамерных Palaeopascichnidae. Кроме того, ученые идентифицировали следы рангеоморфов – организмов листовидной или перьевидной формы, которые раньше не встречались на Среднем Урале. По мнению исследователей, они обитали исключительно на мелководье, сообщает РИА «Новости».

Ранее российские геологи открыли уникальные ископаемые останки девонского периода под Ухтой. В число находок вошли беспозвоночные, моллюски, головоногие, кораллы и позвоночные животные. Возраст отложений оценили в 400 миллионов лет.