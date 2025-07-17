Самый большой кусок Марса на Земле продали на аукционе

Самый большой кусок Марса на Земле продан на аукционе в Лондоне за 5 миллионов 300 тысяч долларов. Он откололся от Красной планеты в результате ударов астероидов.

Массивный обломок весит почти 24,5 килограмма. Он состоит из марсианской магмы и может похвастаться особенно редкой геологической классификацией.

Камень имеет глубокий ржавый оттенок и покрыт стекловидной коркой. Самое ценное в нем то, что при полете на Землю он изменился минимально. Что подтверждает его физический и химический состав. Обнаружили метеорит в пустыне Сахара, на территории Нигера в ноябре 2023 года.