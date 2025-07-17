В ЕС приостановили расследование в отношении соцсети Х

Европа приостановит расследование возможных нарушений законодательства со стороны социальной сети Х на фоне торговых переговоров с Вашингтоном.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

«Европейская комиссия приостановила одно из своих расследований в отношении компании X... за нарушение правил блока о цифровой прозрачности, одновременно пытаясь завершить торговые переговоры с США», - отмечает издание.

Решение по соцсети могут принять после того, как прояснится ситуация в обсуждениях сторон.

Ранее Еврокомиссия представила ресурсу свои предварительные выводы, согласно которым Х нарушает закон о цифровых услугах ЕС в областях, связанных с прозрачностью рекламы, доступом к открытым данным и информации. Если соцсеть не устранит нарушения, ей грозят штрафы в размере до 6% от общего годового оборота. По данным СМИ, сумма взыскания может превысить $1 млрд, пишет RT.