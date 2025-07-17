Oppo представила водонепроницаемый смартфон с активным охлаждением

Компания Oppo анонсировала новый смартфон K13 Turbo, который стал первым в мире водонепроницаемым устройством с активной системой охлаждения.

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Аппарат защищён по стандартам IPX9, IPX8 и IPX6, что делает его устойчивым к воздействию воды даже под высоким давлением.

Ключевая особенность модели — встроенный охлаждающий вентилятор с инновационными рассеивающими пластинами. Также заявлены фирменные системы «Тидал» и «Скоростной» охлаждающих двигателей, отвечающие за стабильную работу без перегрева в играх.

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По техническим характеристикам у Oppo K13 Turbo Pro все также хорошо: устройство получило 6,8-дюймовый экран с разрешением 2800 × 1280 пикселей и частотой обновления 144 Гц, чип Snapdragon 8s Gen4, до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища.

Основная камера — 50 Мп, фронтальная — 16 Мп. Смартфон оснащён RGB-подсветкой и умным управлением скоростью вращения вентилятора. Старт продаж намечен на 21 июля.